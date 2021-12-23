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В апелляционные суды будут назначены 8 новых судей

В апелляционные суды будут назначены 8 новых судей В Азербайджане в апелляционные суды будут назначены 8 новых судей.
Милли Меджлис
23 декабря 2021 г. 19:14
В апелляционные суды будут назначены 8 новых судей

В Азербайджане в апелляционные суды будут назначены 8 новых судей.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству в видеоформате.

Кандидатуры Гусейна Джавида Вагиф оглу, Оруджзаде Айтен Панах гызы предложены в Бакинской апелляционный суд, кандидатуры Гасанова Ислама Тельман оглу, Искендеровой Айгюль Вульгар гызы - в Гянджинский апелляционный суд, кандидатура Мамедова Захида Таир оглу - в В Сумгайытский апелляционный суд, Джавадовой Гюнай Исмаил гызы - в Шекинский апелляционный суд, Абдуллаева Илькина Гисмет оглу и Исмаилова Орхана Надир оглу - в Ширванский апелляционный суд.

В заключение законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоApellyasiya məhkəmələrinə 8 yeni hakim təyinatı olacaq

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