В апелляционные суды будут назначены 8 новых судей

В Азербайджане в апелляционные суды будут назначены 8 новых судей.

В Азербайджане в апелляционные суды будут назначены 8 новых судей.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству в видеоформате.

Кандидатуры Гусейна Джавида Вагиф оглу, Оруджзаде Айтен Панах гызы предложены в Бакинской апелляционный суд, кандидатуры Гасанова Ислама Тельман оглу, Искендеровой Айгюль Вульгар гызы - в Гянджинский апелляционный суд, кандидатура Мамедова Захида Таир оглу - в В Сумгайытский апелляционный суд, Джавадовой Гюнай Исмаил гызы - в Шекинский апелляционный суд, Абдуллаева Илькина Гисмет оглу и Исмаилова Орхана Надир оглу - в Ширванский апелляционный суд.

В заключение законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.