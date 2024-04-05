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В апелляционные суды Баку, Гянджи, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи

В апелляционные суды Баку, Гянджи, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи В апелляционные суды Баку, Гянджи, Шеки и Ширвана назначены новые судьи.
Милли Меджлис
5 апреля 2024 г. 12:25
В апелляционные суды Баку, Гянджи, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи

В апелляционные суды Баку, Гянджи, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики", который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Судьи Бакинского административного суда Эльвин Алиев и Мехрибан Гараева, Бакинского коммерческого суда - Эмин Алиев, Бинагадинского районного суда города Баку- Гюнель Аббасова и Саадат Салимова, Насиминского районного суда города Баку - Самед Джафаров, Ясамальского районного суда города Баку - Мурад Мамедов, Гянджинского городского суда (заместитель председателя) - Турал Годжаев, председатель Гаджигабульского районного суда - Заур Гусейнов назначены судьями Бакинского апелляционного суда.

Судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Фаиг Махмудов, Гянджинского городского суда - Мустафа Мустафаев, председатель Евлахского районного суда Тогрул Али будут назначены судьями Гянджинского Апелляционного суда.

Судьи Гейгельского районного суда Эйюб Керимов, Габалинского районного суда - Эльман Исаев, Загатальского районного суда - Турал Гасанов назначены судьями Шекинского апелляционного суда.

Судья Физулинского районного суда Яшар Гашимов, Гянджинского административного суда - Фикрет Гусейнов, Масаллинского районного суда - Габиль Бахманов, Шекинского районного суда - Парвиз Гаджиев будут назначены судьями Ширванского Апелляционного суда.

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Gəncə, Şəki və Şirvan apellyasiya məhkəmələrinə yeni hakimlər təyin olunub

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