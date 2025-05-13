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В 2024 году зарегистрировано рождение 23 детей, оставшихся вне государственной регистрации

В 2024 году зарегистрировано рождение 23 детей, оставшихся вне государственной регистрации В 2024 году зарегистрировано рождение 23 детей, оставшихся вне государственной регистрации
Милли Меджлис
13 мая 2025 г. 10:34
В 2024 году зарегистрировано рождение 23 детей, оставшихся вне государственной регистрации

В 2024 году в Азербайджане было зарегистрировано рождение 23 детей, которые ранее оставались вне государственной регистрации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Документ был обсужден на совместном заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству парламента Азербайджана.

В отчете отмечается, что 56 родителям была оказана юридическая помощь в обращении в суд для установления факта рождения их детей.

Кроме того, подчеркивается, что Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей был подготовлен проект нормативного документа, отражающего требования к качеству услуг, предоставляемых в государственных и негосударственных детских учреждениях, который был представлен в Кабинет Министров.

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Версия на азербайджанском языке 2024-cü ildə dövlət qeydiyyatından kənarda qalmış 23 uşağın doğumu qeydə alınıb

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