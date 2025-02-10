В 2024 году в Азербайджане увеличилось число нарушений закона в связи с деятельностью муниципалитетов

11:00

В Азербайджане в 2024 году в ходе проверок деятельности муниципалитетов выявлено 51 серьезное нарушение законодательства.

Как сообщает Report, это отражено в "Годовом отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов" за 2024 год, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Согласно отчету, собранные документы по фактам нарушений направлены в соответствующие следственные органы для правовой оценки.

Отметим, что в 2023 году было зафиксировано 30 таких нарушений.