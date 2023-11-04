В 2024 году планируется расширить круг лиц, получающих страховые выплаты по безработице

В Азербайджане в 2024 году планируется расширить круг лиц, имеющих право получить страховые выплаты по безработице.

В Азербайджане в 2024 году планируется расширить круг лиц, имеющих право получить страховые выплаты по безработице.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждений законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

Он отметил, что со следующего года планируется предоставить такое право также гражданам, имеющим земельные доли, а также смягчить требования к страховому стажу и прочие меры, которые помогут увеличить на 30% круг охвата статьи расходов на страховые выплаты по безработице.