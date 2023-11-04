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В 2024 году планируется расширить круг лиц, получающих страховые выплаты по безработице

В 2024 году планируется расширить круг лиц, получающих страховые выплаты по безработице В Азербайджане в 2024 году планируется расширить круг лиц, имеющих право получить страховые выплаты по безработице.
Милли Меджлис
4 ноября 2023 г. 15:59
В 2024 году планируется расширить круг лиц, получающих страховые выплаты по безработице

В Азербайджане в 2024 году планируется расширить круг лиц, имеющих право получить страховые выплаты по безработице.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждений законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

Он отметил, что со следующего года планируется предоставить такое право также гражданам, имеющим земельные доли, а также смягчить требования к страховому стажу и прочие меры, которые помогут увеличить на 30% круг охвата статьи расходов на страховые выплаты по безработице.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il işsizliyə görə sığorta ödənişi almaq hüququ olan şəxslərin dairəsi genişləndiriləcək

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