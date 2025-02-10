В 2024 году Минюст рассмотрел более 105 тыс. обращений, связанных с муниципалитетами

В 2024 году Министерство юстиции рассмотрело 102 831 обращение, связанное с муниципалитетами, по Нахчывану количество обращений составило 2 557.

В 2024 году Министерство юстиции рассмотрело 102 831 обращение, связанное с муниципалитетами, по Нахчывану количество обращений составило 2 557.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов на сегодняшнем заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса в ходе обсуждения ежегодного доклада органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов.

По его словам, органы местного самоуправления подотчетны населению: "Установлено, что 99 838 муниципальных актов соответствуют законодательству, а 2 594 акта - не соответствуют ему. Министерство юстиции обратилось в соответствующие органы по поводу изменения или отмены более 2 600 муниципальных актов".

Гусейнов также отметил, что в прошлом году из-за нехватки финансирования создание электронного портала по прозрачности доходов и расходов муниципалитетов не было завершено: "В настоящее время решаются последние технические вопросы, связанные с порталом. Мы полагаем, что оставшаяся часть работ будет завершена в 2025 году, и портал будет введен в эксплуатацию".