В 16 районах Азербайджана начались проверки в связи с адресной социальной помощью

13:43

"В 16 районах начаты проверки в связи с оказанием адресной социальной помощи".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждений законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"На следующем этапе проверки охватят 46 районов", - подчеркнул министр.

С.Бабаев также отметил, что в результате расследования были выявлены незаконно назначенные пенсии и сэкономлены крупные суммы из госбюджета.