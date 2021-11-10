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В 16 районах Азербайджана начались проверки в связи с адресной социальной помощью

В 16 районах Азербайджана начались проверки в связи с адресной социальной помощью 13:43
Милли Меджлис
10 ноября 2021 г. 14:16
В 16 районах Азербайджана начались проверки в связи с адресной социальной помощью
Сахиль Бабаев
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"В 16 районах начаты проверки в связи с оказанием адресной социальной помощи".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждений законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"На следующем этапе проверки охватят 46 районов", - подчеркнул министр.

С.Бабаев также отметил, что в результате расследования были выявлены незаконно назначенные пенсии и сэкономлены крупные суммы из госбюджета.

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