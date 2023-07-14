Ужесточаются требования по защите персональных данных в отношении операторов такси

В Азербайджане ужесточаются требования по защите персональных данных в отношении операторов такси.

В Азербайджане ужесточаются требования по защите персональных данных в отношении операторов такси.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "Об автомобильном транспорте“, который был рассмотрен сегодня в III чтении на пленарном заседании Милли меджлиса.

Таким образом, операторам заказа такси придется учитывать требования статьи 15 Закона “О персональных данных” и осуществлять государственную регистрацию информационных систем персональных данных.

В документе говорится, что операторы заказа такси должны обеспечивать передачу в режиме реального времени анонимизированных данных по каждому заказу такси, перечень которых утверждается соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.