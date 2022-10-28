В Азербайджане ужесточается наказание за сексуальные действия в отношении детей и подростков

В Азербайджане ужесточается наказание за совершение действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения в отношении детей и подростков.

В Азербайджане ужесточается наказание за совершение действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения в отношении детей и подростков.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в статью 150 УК АР (насильственные действия сексуального характера).

Согласно поправке, педофилия или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. В нынешнем варианте статьи предусмотрено наказание на срок от трех до пяти лет.

Другая поправка предусматривает введение наказания в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет за педофилию или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, если эти деяния повлекли по неосторожности заражение потерпевшего ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия.