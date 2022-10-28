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В Азербайджане ужесточается наказание за сексуальные действия в отношении детей и подростков

В Азербайджане ужесточается наказание за сексуальные действия в отношении детей и подростков В Азербайджане ужесточается наказание за совершение действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения в отношении детей и подростков.
Милли Меджлис
28 октября 2022 г. 16:44
В Азербайджане ужесточается наказание за сексуальные действия в отношении детей и подростков

В Азербайджане ужесточается наказание за совершение действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения в отношении детей и подростков.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в статью 150 УК АР (насильственные действия сексуального характера).

Согласно поправке, педофилия или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. В нынешнем варианте статьи предусмотрено наказание на срок от трех до пяти лет.

Другая поправка предусматривает введение наказания в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет за педофилию или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, если эти деяния повлекли по неосторожности заражение потерпевшего ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия.

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Версия на английском языке Azerbaijan toughens punishment for sexual abuse of children and adolescents
Версия на азербайджанском языке Uşaqlara və yeniyetmələrə qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətlərinə görə cəzalar sərtləşdirilir

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