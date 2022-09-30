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Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из-за рубежа в Азербайджан

Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из-за рубежа в Азербайджан Занимающиеся незаконными денежными переводами из-за рубежа в Азербайджан будут штрафоваться.
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 15:57
Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из-за рубежа в Азербайджан

Занимающиеся незаконными денежными переводами из-за рубежа в Азербайджан будут штрафоваться.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в первом чтении был обсужден проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, в Кодекс добавляется новая статья 482-1 (осуществление незаконной деятельности по переводу денежных средств из Азербайджанской Республики за рубеж или из-за рубежа в Азербайджан).

Отмечается, что осуществление деятельности по незаконному переводу денежных средств из Азербайджана за рубеж или из -за рубежа в Азербайджан без признаков административного правонарушения, предусмотренного статьями 479 - 482 Кодекса, влечет наложение штрафа в размере от сорока до шестидесяти процентов суммы денежных средств, являющейся предметом административного правонарушения.

Проект поправок был принят в первом чтении.

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