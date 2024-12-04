Увеличиваются штрафы для НПО за непредставление годовой финансовой отчетности по грантам и пожертвованиям

Увеличиваются штрафы для НПО, а также их представителей за непредставление годовой финансовой отчетности по грантам и пожертвованиям.

Увеличиваются штрафы для НПО, а также их представителей за непредставление годовой финансовой отчетности по грантам и пожертвованиям.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенной поправке к КоАП.

Согласно законопроекту, за непредставление в установленный надзорный орган грантов и пожертвований неправительственными организациями, в том числе филиалами и представительствами в Азербайджане иностранных неправительственных организаций, а также за несвоевременное, полное или ненадлежащее представление подробной годовой финансовой отчетности по использованию средств должностные лица будут оштрафованы в размере от 1000 до 1500 манатов, а юридические лица - от 2500 до 3000 манатов.