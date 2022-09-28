В Азербайджане увеличиваются финансовые источники выплаты трудовой пенсии

В Азербайджане увеличиваются финансовые источники выплаты трудовой пенсии.

В Азербайджане увеличиваются финансовые источники выплаты трудовой пенсии.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке в закон "О трудовых пенсиях", вынесенной на обсуждение в первом чтении на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике 28 сентября.

Согласно поправке, трудовая пенсия будет финансироваться частично из госбюджета, частично за счет средств обязательного государственного социального страхования и резерва социального страхования. При нехватке средств в одном из указанных источников соответствующие расходы будут финансироваться за счет другого источника.