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В Азербайджане увеличиваются финансовые источники выплаты трудовой пенсии

В Азербайджане увеличиваются финансовые источники выплаты трудовой пенсии В Азербайджане увеличиваются финансовые источники выплаты трудовой пенсии.
Милли Меджлис
28 сентября 2022 г. 14:47
В Азербайджане увеличиваются финансовые источники выплаты трудовой пенсии

В Азербайджане увеличиваются финансовые источники выплаты трудовой пенсии.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке в закон "О трудовых пенсиях", вынесенной на обсуждение в первом чтении на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике 28 сентября.

Согласно поправке, трудовая пенсия будет финансироваться частично из госбюджета, частично за счет средств обязательного государственного социального страхования и резерва социального страхования. При нехватке средств в одном из указанных источников соответствующие расходы будут финансироваться за счет другого источника.

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Версия на азербайджанском языке Əmək pensiyası ödənişinin maliyyə mənbələri artırılır

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