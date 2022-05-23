Увеличивается срок, который будет учитываться при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в закон "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования".
Согласно изменения, в дополнение к периоду трудовой деятельности учитываются периоды, не относящиеся к трудовой деятельности, но включаемые в стаж социального страхования в соответствии с законом Азербайджанской Республики “О трудовых пенсиях”, в том числе при автоматизированном назначении пенсии, а также при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца членам его семьи.