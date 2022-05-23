Увеличивается срок, который будет учитываться при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца

Увеличивается срок, который будет учитываться при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Увеличивается срок, который будет учитываться при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в закон "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования".

Согласно изменения, в дополнение к периоду трудовой деятельности учитываются периоды, не относящиеся к трудовой деятельности, но включаемые в стаж социального страхования в соответствии с законом Азербайджанской Республики “О трудовых пенсиях”, в том числе при автоматизированном назначении пенсии, а также при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца членам его семьи.