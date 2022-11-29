Увеличивается число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям.
Как сообщает Report, проект постановления "О внесении изменений в постановление парламента о выборах руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" был обсужден на состоявшемся накануне онлайн-заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.
Согласно проекту, будут созданы рабочие группы по межпарламентским связям Азербайджан-Бангладеш, Азербайджан-Бурунди, Азербайджан-Эфиопия, Азербайджан-Гондурас, Азербайджан-Камерун, Азербайджан-Гватемала, Азербайджан-Ливан, Азербайджан-Непал, Азербайджан-Нигерия, Азербайджан-Панама, Азербайджан-Судан и Азербайджан-Зимбабве.
Документ был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.