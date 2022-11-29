О нас

Увеличивается число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям

Увеличивается число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям Увеличивается число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям.
Милли Меджлис
29 ноября 2022 г. 18:48
Увеличивается число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям

Увеличивается число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям.

Как сообщает Report, проект постановления "О внесении изменений в постановление парламента о выборах руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" был обсужден на состоявшемся накануне онлайн-заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

Согласно проекту, будут созданы рабочие группы по межпарламентским связям Азербайджан-Бангладеш, Азербайджан-Бурунди, Азербайджан-Эфиопия, Азербайджан-Гондурас, Азербайджан-Камерун, Азербайджан-Гватемала, Азербайджан-Ливан, Азербайджан-Непал, Азербайджан-Нигерия, Азербайджан-Панама, Азербайджан-Судан и Азербайджан-Зимбабве.

Документ был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının sayı artırılır - SİYAHI

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
29 ноября 2022 г. 13:50
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
29 ноября 2022 г. 11:50
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
28 ноября 2022 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi