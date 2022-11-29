Увеличивается число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям

Увеличивается число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям.

Увеличивается число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям.

Как сообщает Report, проект постановления "О внесении изменений в постановление парламента о выборах руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" был обсужден на состоявшемся накануне онлайн-заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

Согласно проекту, будут созданы рабочие группы по межпарламентским связям Азербайджан-Бангладеш, Азербайджан-Бурунди, Азербайджан-Эфиопия, Азербайджан-Гондурас, Азербайджан-Камерун, Азербайджан-Гватемала, Азербайджан-Ливан, Азербайджан-Непал, Азербайджан-Нигерия, Азербайджан-Панама, Азербайджан-Судан и Азербайджан-Зимбабве.

Документ был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.