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Утверждены штрафы за незаконное использование телекоммуникационных устройств

Утверждены штрафы за незаконное использование телекоммуникационных устройств Милли Меджлис утвердил новые штрафы за незаконное использование и незаконный оборот телекоммуникационных средств и устройств.
Милли Меджлис
27 декабря 2022 г. 13:57
Утверждены штрафы за незаконное использование телекоммуникационных устройств

Милли Меджлис утвердил новые штрафы за незаконное использование и незаконный оборот телекоммуникационных средств и устройств.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден проект поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно проекту, за использование несертифицированного телекоммуникационного оборудования и устройств в сетях телекоммуникаций общего пользования физические лица будут штрафоваться на сумму от 80 манатов до 100 манатов, должностные лица – от 500 манатов до 700 манатов, юридические лица – от 3000 манатов до 4000 манатов с конфискацией используемых при совершении административного правонарушения телекоммуникационных средств и устройств или без нее.

За приобретение и ввоз без специального разрешения широкополосных радиоприемных устройств для ведения радионаблюдения и радиоуправления, а также радиопередатчиков с критерием мощности, превышающим установленный органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, физические лица будут штрафоваться на сумму 500 манатов, должностные лица – 900 манатов, юридические лица – 1500 манатов с конфискацией данного оборудования.

За повторное совершение указанного правонарушения лицом, подвергнутым административному взысканию, в течение года со дня вступления в законную силу постановления об административном взыскании, физические лица будут штрафоваться в размере 1 000 манатов, должностные лица – 1 500 манатов, юридические лица – 2 500 манатов с конфискацией оборудования.

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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