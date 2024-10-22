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Утверждены размеры пошлин за заявления по арбитражу

Утверждены размеры пошлин за заявления по арбитражу Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении государственные пошлины за заявления, связанные с арбитражем.
Милли Меджлис
22 октября 2024 г. 15:40
Утверждены размеры пошлин за заявления по арбитражу

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении государственные пошлины за заявления, связанные с арбитражем.

Как сообщает Report, в связи с исполнением закона "Об арбитраже" внесены изменения в пять кодексов и шесть законов.

Согласно поправкам в закон "О государственной пошлине", устанавливается пошлина в размере 100 манатов за подачу заявления о выполнении вспомогательных функций в отношении арбитража; 50 манатов за заявление о признании и исполнении решений арбитражных судов о применении временных обеспечительных мер; 100 манатов для отмены решений арбитражных судов; 50 манатов для обеспечения принудительного исполнения решений местных арбитражных судов.

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Версия на азербайджанском языке Arbitrajla əlaqədar ərizələrə görə müəyyənləşən rüsumlar təsdiqlənib

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