Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “О государственной пошлине” был вынесен на обсуждение в III чтении.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “О государственной пошлине” был вынесен на обсуждение в III чтении.

Как сообщает Report, изменения касаются размеров госпошлин на определенные государственные регистрационные знаки для автомобилей.

Согласно поправке, госпошлина на регистрационные знаки 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 с различными буквами серии установлена в размере 2 тыс. манатов, и 3000 манатов, если одинаковые буквы.

Госпошлина за номерные знаки 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 с различными буквами будет составлять 1500 манатов и 2000 манатов, если одинаковые буквы.

Госпошлина за номера 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 будет определена в размере 1000 манатов с различными буквами и 1500 манатов с одинаковыми буквами.

После обсуждения проект изменений был вынесен на голосование и принят в III чтении.