Утверждены новые пошлины за выдачу и потерю общегражданских паспортов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в III чтении.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в III чтении.

Как сообщает Report, изменением увеличивается размер государственной пошлины за выдачу или замену общегражданских паспортов, дающих право гражданам Азербайджана выезжать за границу.

При выдаче или замене общегражданских паспортов в течение десяти рабочих дней, либо в случаях экстренного лечения гражданина Азербайджанской Республики или лиц, выезжающих с ним, либо в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, проживающего за границей - в течение двух рабочих дней, размер государственной пошлины увеличивается:

- для детей до года - от 10 до 15 манатов;

- для детей от одного года до трех лет – от 20 до 25 манатов;

– для детей от трех до восемнадцати лет - от 30 до 35 манатов;

- гражданам, достигшим восемнадцати лет - от 40 до 60 манатов.

При выдаче или замене в течение пяти рабочих дней

- для детей до года - от 20 до 25 манатов;

- для детей от одного года до трех лет – от 40 до 55 манатов;

– для детей от трех до восемнадцати лет - от 60 до 75 манатов;

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста – от 80 до 120 манатов.

При выдаче или замене в течение одного рабочего дня:

- для детей до года - от 40 до 55 манатов;

- для детей от одного года до трех лет - от 80 до 115 манатов;

– для детей от трех до восемнадцати лет - от 120 до 155 манатов;

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста - с 160 до 210 манатов.

Согласно изменениям, повышаются также пошлины за повторную выдачу гражданам Азербайджанской Республики общегражданских паспортов, дающих право выезда за границу, в связи с их утратой или порчей.

При повторной выдаче в течение десяти рабочих дней общегражданских паспортов в связи с их утерей или порчей размер госпошлины повышается:

- для детей до года – от 20 до 25 манатов;

- для детей от одного года до трех лет - от 30 до 40 манатов;

– для детей от трех до восемнадцати лет - от 40 до 55 манатов;

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста – от 50 до 75 манатов.

При выдаче в течение пяти рабочих дней:

- для детей до года - от 30 до 40 манатов;

- для детей от одного года до трех лет - от 50 до 70 манатов;

– для детей от трех до восемнадцати лет - от 70 до 100 манатов;

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста – от 90 до 135 манатов.

При выдаче в течение одного рабочего дня:

- для детей до года - от 50 до 65 манатов;

- для детей от одного года до трех лет - от 90 до 125 манатов;

– для детей от трех до восемнадцати лет - от 130 до 165 манатов;

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста – от 170 до 220 манатов;.

В то же время, согласно предлагаемым изменениям в закон, пошлина за выдачу удостоверения личности лицу без гражданства, постоянно проживающему в Азербайджанской Республике, для выезда за пределы Азербайджанской Республики, повышается с 11 до 14 манатов.

Изменением, за исключением пошлин, взимаемых за повторную выдачу в связи с утратой или порчей удостоверения личности гражданина Азербайджанской Республики, будут применяться следующие пошлины за выдачу или изменение удостоверения личности гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15-летнего возраста:

- при выдаче или обмене в течение десяти дней - 5 манатов (ранее эта сумма составляла 4 маната);

- при выдаче или обмене в течение трех рабочих дней - 25 манатов (ранее эта сумма составляла 20 манатов);

- при выдаче или обмене в течение одного рабочего дня - 30 манатов (ранее эта сумма составляла 25 манатов).

Согласно проекту, пошлина за выдачу документов в упрощенном порядке для въезда граждан в государства, граничащие с Азербайджанской Республикой, повышается с 3 до 5 манатов.

- Пошлина за повторную выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике и решения о продлении срока временного пребывания повышается с 10 до 20 манатов;

- Пошлина за выдачу удостоверения личности лицу без гражданства, постоянно проживающему в Азербайджанской Республике, по достижении 16-летнего возраста для использования в пределах Азербайджанской Республики, повышается с 6 до 10 манатов;

- Плата за выдачу удостоверения беженца или путевого документа лицам, получившим статус беженца в Азербайджанской республике, повышается с 5 до 10 манатов.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении.