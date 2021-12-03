Утверждены новые пошлины на выдачу и замену водительских прав

11:52

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на рассмотрение проект поправок в закон "О государственной пошлине" в III чтении.

Как сообщает Report, предложено повышены пошлины на получение национальных и международных водительских прав на управление автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами с 20 до 40 манатов.

- Пошлина за повторный прием экзаменов на получение национальных и международных водительских прав на управление автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами увеличивается на 10 манатов и определяется в размере 20 манатов.

- Для других водительских прав, в том числе для удостоверения тракториста-машиниста, бонус увеличивается и определяется в размере 10 манатов. Раньше эта цифра составляла 5 манатов.

Согласно проекту предлагается также внести поправки в размеры пошлин на выдачу водительских прав или замену водительских прав.

-для авто,- мототранспортных средств пошлины повышаются с 25 до 30 манатов, для тракторов, самоходных машин, предназначенных для использования в строительстве, лесном и сельском хозяйстве, других работах, технологических, спортивных и других механических транспортных средств гоночного назначения, их прицепов и полуприцепов - с 5 до 10 манатов.

После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.