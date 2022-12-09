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Утверждены новые пошлины на выдачу и продление разрешений на работу иностранцам

Утверждены новые пошлины на выдачу и продление разрешений на работу иностранцам Утверждены новые пошлины на выдачу и продление разрешений на работу иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность в Азербайджане.
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 11:55
Утверждены новые пошлины на выдачу и продление разрешений на работу иностранцам

Утверждены новые пошлины на выдачу и продление разрешений на работу иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность в Азербайджане.

Как сообщает Report, на заседании Милли Меджлиса депутаты проголосовали за принятие поправок в закон "О государственной пошлине" в третьем чтении.

Согласно изменению, за выдачу и продление разрешений иностранцам и лицам без гражданства для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане будет взиматься следующая плата:

1. при выдаче или продлении в течение десяти рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1600 манат;
до 2 лет - 1800 манатов;

2. при выдаче или продлении в течение пятнадцати рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1400 манат;
до 2 лет - 1600 манатов;

3. при выдаче или продлении в течение двадцати рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1200 манат;
до 2 лет - 1400 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament adopts new fees for issuing work permits to foreigners
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis əcnəbilərə iş icazəsinin verilməsinə görə yeni rüsumları qəbul edib

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