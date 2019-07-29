Руководитель аппарата ММ: Утверждения о роспуске Милли Меджлиса - продукт фантазии

"Проведение внеочередной сессии Милли Меджлиса предусмотрено Конституцией и Уставом. С создания Милли Меджлиса, т.е. с 1995 года, практически каждое лето проводится внеочередная сессия".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

По его словам, это преимущественно связано с тем, что вопросы в плане законодательных работ не реализуются полностью в период сессии.

Руководитель аппарата отметил, что не понимает ажиотажа вокруг данного вопроса: "Такое ощущение, что ищут повод, чтобы раздуть какую-то проблему. Внеочередная сессия проводится каждый год".

С.Мирзоев считает, что пытающиеся объяснить это чем-то другим преследуют иные цели: "Они хотят создать в обществе ажиотаж".

С.Мирзоев сказал, что утверждения о роспуске Милли Меджлиса – продукт фантазии: "Якобы если партия "Ени Азербайджан" поручит, чтобы члены не приходили на заседания, депутаты, написав заявление, отказались от полномочий, то парламент может быть распущен. Такое не увидишь даже в страшном сне".