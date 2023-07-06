Утверждена поправка в соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией

Милли Меджлис одобрил законопроект об утверждении протокола о внесении изменений в "Соглашение о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Милли Меджлис одобрил законопроект об утверждении протокола о внесении изменений в "Соглашение о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Как сообщает Report, согласно протоколу, в дополнение к льготам в торговле товарами, указанными в "Соглашение о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", подписанном в Баку 25 февраля 2020 года, Азербайджан и Турция будут предоставлять друг другу льготы в торговле товарами, указанными в настоящем протоколе.

В приложениях указывается базовая тарифная ставка или дополнительная таможенная пошлина, к которой будет применяться скидка по каждому товару.

Кроме того, согласно документу, увеличивается количество товаров, в отношении которых будут взаимно снижены таможенные пошлины в рамках соглашения о преференциальной торговле.