Утвержден список кандидатов в члены Вещательного совета ITV

Утвержден список кандидатов в члены Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании (ITV).
Как сообщает Report, соответствующий вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по культуре.
В список вошли:
Джафаров Гасан Шахгусейн оглу – секретарь Конфедерации профсоюзов Азербайджана, руководитель аппарата;
Талыбов Азим Захид оглу – специалист отдела по прессе и связям с общественностью Конфедерации профсоюзов Азербайджана;
Керимли Теймур Хашим оглу – гендиректор Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана, доктор филологических наук, профессор;
Хавари Сархан Аббас оглу – ученый секретарь президиума Национальной академии наук Азербайджана, доктор филологических наук, доцент;
Хасрат Азер Гаджигулу оглу – член правления Совета прессы;
Фараджов Агиль Алескер оглу - член правления Совета прессы.
После обсуждений список был рекомендован на пленарное заседание парламента.