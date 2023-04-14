Утвержден список кандидатов в члены Вещательного совета ITV

Утвержден список кандидатов в члены Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании (ITV).

Утвержден список кандидатов в члены Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании (ITV).

Как сообщает Report, соответствующий вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по культуре.

В список вошли:

Джафаров Гасан Шахгусейн оглу – секретарь Конфедерации профсоюзов Азербайджана, руководитель аппарата;

Талыбов Азим Захид оглу – специалист отдела по прессе и связям с общественностью Конфедерации профсоюзов Азербайджана;

Керимли Теймур Хашим оглу – гендиректор Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана, доктор филологических наук, профессор;

Хавари Сархан Аббас оглу – ученый секретарь президиума Национальной академии наук Азербайджана, доктор филологических наук, доцент;

Хасрат Азер Гаджигулу оглу – член правления Совета прессы;

Фараджов Агиль Алескер оглу - член правления Совета прессы.

После обсуждений список был рекомендован на пленарное заседание парламента.