Утвержден проект предоставления льгот участникам Отечественной войны

11:37

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в III чтении обсужден проект поправок в Налоговый кодекс.

Как передает Report, поправкой, списанные банками и другими кредитными организациями долги не только шехидов, но и участников Отечественной войны, освобождаются от уплаты налога на доход.

В то же время, списание банками и кредитными организациями процентов, начисленных за непогашенную до этой даты задолженность участников Отечественной войны по кредитам, полученным до 1 января 2021 года, не будет относиться к налогооблагаемым доходам. Резервы, созданные по основной сумме списанных долгов, определенных настоящей статьей, будут причислены к расходам, вычитаемым из доходов.

После обсуждений проект поправки был принят в третьем чтении путем голосования.