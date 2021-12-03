О нас
Report Georgia
Аудио новости

Утвержден проект предоставления льгот участникам Отечественной войны

Утвержден проект предоставления льгот участникам Отечественной войны 11:37
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 12:01
Утвержден проект предоставления льгот участникам Отечественной войны
0 : 00
0 : 00

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в III чтении обсужден проект поправок в Налоговый кодекс.

Как передает Report, поправкой, списанные банками и другими кредитными организациями долги не только шехидов, но и участников Отечественной войны, освобождаются от уплаты налога на доход.

В то же время, списание банками и кредитными организациями процентов, начисленных за непогашенную до этой даты задолженность участников Отечественной войны по кредитам, полученным до 1 января 2021 года, не будет относиться к налогооблагаемым доходам. Резервы, созданные по основной сумме списанных долгов, определенных настоящей статьей, будут причислены к расходам, вычитаемым из доходов.

После обсуждений проект поправки был принят в третьем чтении путем голосования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi iştirakçılarına güzəştlərin edilməsi barədə layihə təsdiqlənib

Самое важное

Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
2 декабря 2021 г. 19:12
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
2 декабря 2021 г. 18:27
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
2 декабря 2021 г. 16:05
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
2 декабря 2021 г. 15:01
Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
2 декабря 2021 г. 10:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
1 декабря 2021 г. 16:51
В Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
ФотоВ Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
1 декабря 2021 г. 13:30
Азербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
1 декабря 2021 г. 13:28
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
1 декабря 2021 г. 00:00
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
30 ноября 2021 г. 21:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi