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Утвержден проект о выдаче иностранцам двухлетнего разрешения на работу в Карабахе 

Утвержден проект о выдаче иностранцам двухлетнего разрешения на работу в Карабахе  Привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана гражданам зарубежных государств будет выдаваться разрешение сроком на 2 года.
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 11:45
Утвержден проект о выдаче иностранцам двухлетнего разрешения на работу в Карабахе 

Привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана гражданам зарубежных государств будет выдаваться разрешение сроком на 2 года.

Как сообщает Report, соответствующая поправка в Миграционный кодекс была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, срок действия разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, можно будет продлевать каждый раз не более чем на 2 года.

Согласно действующему законодательству, разрешение на работу на общих основаниях может выдаваться сроком на год, его срок может продлеваться каждый раз не более чем на год.

Проект поправок будет действовать с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.

После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на английском языке Foreigners involved in labor activity in Karabakh to get 2-year work permit
Версия на азербайджанском языке Qarabağda əmək fəaliyyətinə cəlb edilən əcnəbilərə 2 illik iş icazəsinin verilməsinə dair layihə təsdiqlənib

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