Утвержден проект о сокращении числа представителей органов исполнительной власти в СПС

Проект о сокращении числа представителей органов исполнительной власти в Судебно-правовом совете (СПЗ) принят в III чтении.

Проект о сокращении числа представителей органов исполнительной власти в Судебно-правовом совете (СПЗ) принят в III чтении.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте закона "О судебно-правовом совете”, вынесенном на обсуждение в Милли Меджлисе.

Проект предусматривает продолжение реформ, проводимых президентом Азербайджанской Республики в судебно-правовой системе.

Таким образом, проект разработан для совершенствования правил формирования Судебно-правового совета, а также избирательного комитета судей с целью более эффективного обеспечения независимости судебной системы. В соответствии с документом предлагается увеличить число судей в совете за счет сокращения числа представителей органов исполнительной власти.