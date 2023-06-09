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Утвержден проект о сокращении числа представителей органов исполнительной власти в СПС

Утвержден проект о сокращении числа представителей органов исполнительной власти в СПС Проект о сокращении числа представителей органов исполнительной власти в Судебно-правовом совете (СПЗ) принят в III чтении.
Милли Меджлис
9 июня 2023 г. 12:33
Утвержден проект о сокращении числа представителей органов исполнительной власти в СПС

Проект о сокращении числа представителей органов исполнительной власти в Судебно-правовом совете (СПЗ) принят в III чтении.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте закона "О судебно-правовом совете”, вынесенном на обсуждение в Милли Меджлисе.

Проект предусматривает продолжение реформ, проводимых президентом Азербайджанской Республики в судебно-правовой системе.

Таким образом, проект разработан для совершенствования правил формирования Судебно-правового совета, а также избирательного комитета судей с целью более эффективного обеспечения независимости судебной системы. В соответствии с документом предлагается увеличить число судей в совете за счет сокращения числа представителей органов исполнительной власти.

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