О нас
Report Georgia
Аудио новости

Утвержден порядок проведения массовых религиозных обрядов в Азербайджане

Утвержден порядок проведения массовых религиозных обрядов в Азербайджане Проект поправки в закону был вынесен на обсуждение в третьем чтении и принят
Милли Меджлис
4 мая 2021 г. 12:34
Утвержден порядок проведения массовых религиозных обрядов в Азербайджане

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении обсудили законопроект о внесении поправок в закон "О свободе вероисповедания".

Как передает Report, был определен порядок выполнения религиозных обрядов, ритуалов и церемоний.

Согласно добавляемой к закону новой статьи 6-1, массовые религиозные обряды, ритуалы и церемонии (за исключением погребальных, траурных церемоний, ифтара, религиозного бракосочетания (кебин), мовлуда и эхсана) будут проводиться в местах религиозного поклонения и паломничества.

Массовые религиозные ритуалы, обряды и церемонии (за исключением погребальных, траурных церемоний, ифтара, религиозного бракосочетания (кебин), мовлуда и эхсана) вне мест религиозного поклонения и паломничества могут быть организованы только с разрешения органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений проект поправки в закон был вынесен на обсуждение в третьем чтении и принят.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis kütləvi dini ibadət və mərasimlərin keçirilməsi qaydasını təsdiqləyib

Новости партнеров

Самое важное

Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию
Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию
4 мая 2021 г. 12:40
Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара
Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара
4 мая 2021 г. 11:44
Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!
Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!
3 мая 2021 г. 19:18
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
3 мая 2021 г. 13:39
Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции - ДОПОЛНЕНО
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции - ДОПОЛНЕНО
3 мая 2021 г. 11:44
Лейла Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Лейла Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
2 мая 2021 г. 16:58
В Иране на химзаводе произошел пожар
ВидеоВ Иране на химзаводе произошел пожар
2 мая 2021 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
1 мая 2021 г. 20:55
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
1 мая 2021 г. 11:11
ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi