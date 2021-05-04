Утвержден порядок проведения массовых религиозных обрядов в Азербайджане

Проект поправки в закону был вынесен на обсуждение в третьем чтении и принят

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении обсудили законопроект о внесении поправок в закон "О свободе вероисповедания".

Как передает Report, был определен порядок выполнения религиозных обрядов, ритуалов и церемоний.

Согласно добавляемой к закону новой статьи 6-1, массовые религиозные обряды, ритуалы и церемонии (за исключением погребальных, траурных церемоний, ифтара, религиозного бракосочетания (кебин), мовлуда и эхсана) будут проводиться в местах религиозного поклонения и паломничества.

Массовые религиозные ритуалы, обряды и церемонии (за исключением погребальных, траурных церемоний, ифтара, религиозного бракосочетания (кебин), мовлуда и эхсана) вне мест религиозного поклонения и паломничества могут быть организованы только с разрешения органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений проект поправки в закон был вынесен на обсуждение в третьем чтении и принят.