Парламент утвердил порядок прохождения проживающими за рубежом гражданами Азербайджана предбрачного медосмотра

Утверждено новое правило прохождения медицинского обследования для заключения брака гражданами Азербайджана, проживающими за рубежом.

Утверждено новое правило прохождения медицинского обследования для заключения брака гражданами Азербайджана, проживающими за рубежом.

Как сообщает Report, проект изменений в Семейный кодекс обсуждался в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, желающие заключить брак в посольствах и консульствах граждане смогут пройти обязательное медицинское обследование в стране проживания.

По действующему законодательству, азербайджанские граждане, вне зависимости от страны проживания, должны пройти обязательное обследование в медучреждениях по месту жительства в Азербайджане, после чего могут заключить брак в посольствах и консульствах за рубежом.

Согласно изменениям, граждане смогут проходить необходимое медицинское обследование в стране, где аккредитовано диппредставительство, в котором они планируют зарегистрировать брак, либо по месту фактического проживания.

После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.