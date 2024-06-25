Парламент утвердил порядок прохождения проживающими за рубежом гражданами Азербайджана предбрачного медосмотра 

Утверждено новое правило прохождения медицинского обследования для заключения брака гражданами Азербайджана, проживающими за рубежом.
Как сообщает Report, проект изменений в Семейный кодекс обсуждался в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Согласно поправкам, желающие заключить брак в посольствах и консульствах граждане смогут пройти обязательное медицинское обследование в стране проживания.
По действующему законодательству, азербайджанские граждане, вне зависимости от страны проживания, должны пройти обязательное обследование в медучреждениях по месту жительства в Азербайджане, после чего могут заключить брак в посольствах и консульствах за рубежом.
Согласно изменениям, граждане смогут проходить необходимое медицинское обследование в стране, где аккредитовано диппредставительство, в котором они планируют зарегистрировать брак, либо по месту фактического проживания.
После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.