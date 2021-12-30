Утвержден порядок использования конфиденциальной аудио-и визуальной информации

Стало известно, в каких случаях допускается использование в Азербайджане скрытой аудио-и визуальной информации.
Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О Медиа“, который был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Использование скрытых аудио-и видеозаписей, фотосъемки или их распространение допускается только в следующих случаях:
1. Если лицо, в отношении которого была произведена скрытая аудио-или видеозапись, фотосъемка, дает письменное согласие на использование этих материалов или их распространение, а также приняты необходимые меры для защиты прав и свобод другого лица (лиц), определенных Конституцией Азербайджана;
2. Если скрытая аудио-или видеозапись, фотосъемка будет продемонстрирована по решению суда.
Использование скрытых аудио-и видеозаписей, кино-и фотосъемок и их распространение в нарушение требований статьи 21.1 настоящего закона запрещается.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.