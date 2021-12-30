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Утвержден порядок использования конфиденциальной аудио-и визуальной информации

Утвержден порядок использования конфиденциальной аудио-и визуальной информации Стало известно, в каких случаях допускается использование в Азербайджане скрытой аудио-и визуальной информации.
Милли Меджлис
30 декабря 2021 г. 13:09
Утвержден порядок использования конфиденциальной аудио-и визуальной информации

Стало известно, в каких случаях допускается использование в Азербайджане скрытой аудио-и визуальной информации.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О Медиа“, который был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Использование скрытых аудио-и видеозаписей, фотосъемки или их распространение допускается только в следующих случаях:

1. Если лицо, в отношении которого была произведена скрытая аудио-или видеозапись, фотосъемка, дает письменное согласие на использование этих материалов или их распространение, а также приняты необходимые меры для защиты прав и свобод другого лица (лиц), определенных Конституцией Азербайджана;

2. Если скрытая аудио-или видеозапись, фотосъемка будет продемонстрирована по решению суда.

Использование скрытых аудио-и видеозаписей, кино-и фотосъемок и их распространение в нарушение требований статьи 21.1 настоящего закона запрещается.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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