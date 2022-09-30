Утвержден план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса

Утвержден проект постановления о плане законопроектных работ осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана на 2022 год.
Как сообщает Report, на состоявшемся сегодня первом пленарном заседании осенней сессии парламента депутаты проголосовали за проект.
Это следующие законопроекты:
1. Законопроекты, внесенные президентом Азербайджанской Республики, депутатами Милли Меджлиса, Верховным Судом, Прокуратурой Азербайджанской Республики, Верховным Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики в порядке законодательной инициативы;
2. Законопроекты, включенные в пакет государственного бюджета Азербайджанской Республики;
3. Законопроекты, подготовленные в результате рекомендаций Конституционного Суда;
4. Проект закона "О статусе военнослужащих".
5. Законопроект "Об оценочной деятельности".
6. Законопроект "О развитии микро-, малых и средних предприятий";
7. Проект закона "О партнерстве государственного и частного секторов";
8. Проект закона "О высшем образовании".
9. Проект закона "Об охране нематериального культурного наследия".
10. Проекты об изменениях в законах Азербайджанской Республики.