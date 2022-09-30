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Утвержден план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса

Утвержден план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса Утвержден проект постановления о плане законопроектных работ осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана на 2022 год
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 11:54
Утвержден план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса

Утвержден проект постановления о плане законопроектных работ осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана на 2022 год.

Как сообщает Report, на состоявшемся сегодня первом пленарном заседании осенней сессии парламента депутаты проголосовали за проект.

Это следующие законопроекты:

1. Законопроекты, внесенные президентом Азербайджанской Республики, депутатами Милли Меджлиса, Верховным Судом, Прокуратурой Азербайджанской Республики, Верховным Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики в порядке законодательной инициативы;

2. Законопроекты, включенные в пакет государственного бюджета Азербайджанской Республики;

3. Законопроекты, подготовленные в результате рекомендаций Конституционного Суда;

4. Проект закона "О статусе военнослужащих".

5. Законопроект "Об оценочной деятельности".

6. Законопроект "О развитии микро-, малых и средних предприятий";

7. Проект закона "О партнерстве государственного и частного секторов";

8. Проект закона "О высшем образовании".

9. Проект закона "Об охране нематериального культурного наследия".

10. Проекты об изменениях в законах Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib

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