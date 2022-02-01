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Утвержден план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса

Утвержден план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса На сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден план законодательной работы Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2022 года.
Милли Меджлис
1 февраля 2022 г. 11:45
Утвержден план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса

На сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден план законодательной работы Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2022 года.

Как сообщает Report, в план законодательной работы включены:

1. Законопроекты, представленные в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджанской Республики, депутатами Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Верховным судом Азербайджанской Республики, прокуратурой Азербайджанской Республики, Верховным Меджлисом Нахчыванской автономной республики;

2. Законопроекты, подготовленные в результате рекомендаций Конституционного суда АР;

3. Законопроект "О статусе военнослужащих";

4. Законопроект "Об оценочной деятельности";

5. Законопроект "О ломбардах";

6. Законопроект "О репродуктивном здоровье";

7. Законопроект "О высшем образовании";

8. Законопроект "Об охране нематериального культурного наследия";

9. Законопроект "О продовольственной безопасности";

10. Законопроекты о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики.

План законодательной работы Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2022 года после обсуждений был принят.

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Версия на азербайджанском языке Parlamentin yaz sessiyasının işlər planı təsdiqlənib

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