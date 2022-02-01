Утвержден план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса

На сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден план законодательной работы Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2022 года.
Как сообщает Report, в план законодательной работы включены:
1. Законопроекты, представленные в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджанской Республики, депутатами Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Верховным судом Азербайджанской Республики, прокуратурой Азербайджанской Республики, Верховным Меджлисом Нахчыванской автономной республики;
2. Законопроекты, подготовленные в результате рекомендаций Конституционного суда АР;
3. Законопроект "О статусе военнослужащих";
4. Законопроект "Об оценочной деятельности";
5. Законопроект "О ломбардах";
6. Законопроект "О репродуктивном здоровье";
7. Законопроект "О высшем образовании";
8. Законопроект "Об охране нематериального культурного наследия";
9. Законопроект "О продовольственной безопасности";
10. Законопроекты о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики.
План законодательной работы Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2022 года после обсуждений был принят.