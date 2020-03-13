​Утвержден план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса

На сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана на 2020 год.

Как сообщает Report, в ходе сессии планируется рассмотрение новых законопроектов, а также обсуждение в очередном чтении проектов, оставшихся с предыдущей сессии.

Сюда входят законопроекты "О Внутренних войсках", "О ломбардах", "О высшем образовании", "О продовольственной безопасности", "О сети кабельного вещания", "О туризме", "О кинематографии", "Об охране и развитии азербайджанского мугамного искусства" и др.

Кроме того, планируется рассмотреть законопроекты, которые представлены и будут представлены в качестве законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана.

План законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год был вынесен на голосование и принят.