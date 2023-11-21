Парламент принял в III чтении поправки касательно крупных и особо крупных объемов прекурсоров

Милли Меджлисом Азербайджана в III чтении утверждены объемы прекурсоров, которые будут считаться крупными и особо крупными, при незаконном изготовлении и переработке наркотических или психотропных веществ.

Милли Меджлисом Азербайджана в III чтении утверждены объемы прекурсоров, которые будут считаться крупными и особо крупными, при незаконном изготовлении и переработке наркотических или психотропных веществ.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон “Об утверждении списков наркотических средств и психотропных веществ, а также их количества, достаточных для привлечения лица к уголовной ответственности”.

После обсуждения законопроект был принят в III чтении.