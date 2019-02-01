Утвержден новый состав комиссий Милли Меджлиса

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Утвержден новый состав Счетной и Дисциплинарной комиссий Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, вопрос в связи с этим обсуждался на первом пленарном заседании весенней сессии парламента в 2019 году.
В состав Дисциплинарной комиссии, помимо Агаджана Абыева, Малахат Ибрагимгыхы, Ханлара Фатиева, Миркязыма Казымова, Саттара Мохбалыева, Фазиля Мустафы, также вошли новые члены – Малик Гасанов, Севиндж Гусейнова, Хикмет Мамедов, Парвин Кязымзаде, Фазаил Ибрагимли.
Кямран Набизаде из состава комиссии исключен.
Напомним, что согласно изменению в законодательство, количество членов Дисциплинарной комиссии увеличено с 7 до 11 человек.
Состав Счетной комиссии законодательного органа не изменен.
В комиссию входят Фаттах Гейдаров, Гудрат Гасангулиев, Хангусейн Кязымлы, Рафаэль Гусейнов, Захид Орудж, Михаил Забелин и Садагат Велиева.
İlkin PirəliАвтор новости