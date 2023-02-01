Утвержден новый состав дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса

Утвержден новый состав дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.

Утвержден новый состав дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, проект постановления "О создании дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" был утвержден сегодня на пленарном заседании парламента.

Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса утверждена в следующем составе:

1. Агамалы Фазаил Рагим оглу,

2. Гасанов Нурлан Урфан оглу,

3. Гасанова Афет Абиль гызы,

4. Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы,

5. Ибрагимов Эльдар Рза оглу,

6. Махамалиев Насиб Мухаммед оглу,

7. Мамедов Хикмет Баба оглу,

8. Мамедов Мехшур Шахбаз оглу,

9. Мохбалиев Саттар Сулиддин оглу,

10. Мусаев Мадар Алиаскер оглу,

11. Сафаров Низами Абдулла оглу.

Таким образом, комиссия была утверждена в прежнем составе.