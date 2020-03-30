Наверх

Утвержден новый состав Топонимической комиссии при Милли Меджлисе

Утвержден новый состав Топонимической комиссии при Милли Меджлисе

© Report

На сегодняшнем пленарном заседании парламента на обсуждение вынесли законопроект "О составе Топонимической комиссии при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, новый состав Топонимической комиссии сформирован в следующем составе: 

Джафаров Низами Гулу оглу – депутат Милли Меджлиса, академик;

Габиббейли Иса Акбер оглу - депутат Милли Меджлиса, вице-президент НАНА, академик;

Рустамханлы Сабир Худу оглу - депутат Милли Меджлиса, кандидат филологических наук;

Фаталиева Севиндж Габиб гызы – депутат Милли Меджлиса, доктор философии по филологии;

Гулиев Муса Иса оглу - депутат Милли Меджлиса, доктор философии по медицине;

Мамедов Хикмет Баба оглу - депутат Милли Меджлиса, доктор политических наук, профессор;

Алекберов Азиз Юсиф оглу - депутат Милли Меджлиса, доктор философии по филологии;

Нагисойлу Мохсун Зеллабдин оглу - директор Института языкознания имени Насими НАНА, академик;

Мамедов Рамиз Махмуд оглу – директор Института географии имени академика Г.Алиева НАНА, академик;

Мешадиев Гара Ибрагим оглу – главный научный сотрудник отдела современного азербайджанского языка Института языкознания имени Насими НАНА, доктор филологических наук, профессор;

Аббасова Махира Хасрат гызы – ведущий научный сотрудник отдела истории географической мысли и топонимики Института географии имени академика Г.Алиева НАНА, доктор философии по географии;

Иманов Эмин Дургасан оглу – заведующий сектором государственного реестра территориальных единиц и муниципалитетов службы руководителя Аппарата Милли Меджлиса.

Организация работы комиссии поручена отделу законодательства по государственной службе Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

После обсуждений документ был вынесен на обсуждение и принят. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!