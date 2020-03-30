Утвержден новый состав Топонимической комиссии при Милли Меджлисе

На сегодняшнем пленарном заседании парламента на обсуждение вынесли законопроект "О составе Топонимической комиссии при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, новый состав Топонимической комиссии сформирован в следующем составе:
Джафаров Низами Гулу оглу – депутат Милли Меджлиса, академик;
Габиббейли Иса Акбер оглу - депутат Милли Меджлиса, вице-президент НАНА, академик;
Рустамханлы Сабир Худу оглу - депутат Милли Меджлиса, кандидат филологических наук;
Фаталиева Севиндж Габиб гызы – депутат Милли Меджлиса, доктор философии по филологии;
Гулиев Муса Иса оглу - депутат Милли Меджлиса, доктор философии по медицине;
Мамедов Хикмет Баба оглу - депутат Милли Меджлиса, доктор политических наук, профессор;
Алекберов Азиз Юсиф оглу - депутат Милли Меджлиса, доктор философии по филологии;
Нагисойлу Мохсун Зеллабдин оглу - директор Института языкознания имени Насими НАНА, академик;
Мамедов Рамиз Махмуд оглу – директор Института географии имени академика Г.Алиева НАНА, академик;
Мешадиев Гара Ибрагим оглу – главный научный сотрудник отдела современного азербайджанского языка Института языкознания имени Насими НАНА, доктор филологических наук, профессор;
Аббасова Махира Хасрат гызы – ведущий научный сотрудник отдела истории географической мысли и топонимики Института географии имени академика Г.Алиева НАНА, доктор философии по географии;
Иманов Эмин Дургасан оглу – заведующий сектором государственного реестра территориальных единиц и муниципалитетов службы руководителя Аппарата Милли Меджлиса.
Организация работы комиссии поручена отделу законодательства по государственной службе Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
После обсуждений документ был вынесен на обсуждение и принят.