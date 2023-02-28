Утвержден нацплан действий по борьбе с легализацией имущества, нажитого преступным путем, и финансированием терроризма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Национальный план действий по борьбе с легализацией имущества, нажитого преступным путем, и финансированием терроризма на 2023-2025 годы".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Национальный план действий по борьбе с легализацией имущества, нажитого преступным путем, и финансированием терроризма на 2023-2025 годы".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, исполнителям Национального плана действий центральным органам исполнительной власти, юридическим лицам публичного права и Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана предписано утвердить годовые планы работы по исполнению этого плана действий и направить информацию об этом в Координационный совет и в Комиссию Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

Также они обязаны ежегодно до 31 января представлять в Координационный совет и Комиссию Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией годовой отчет о реализации мер, предусмотренных в Национальном плане действий.

Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией и Координационному совету рекомендуется совместно анализировать состояние работы по реализации Национального плана действий и раз в год информировать об этом президента Азербайджанской Республики, говорится в документе.