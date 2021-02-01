Утвержден документ о создании совместной азербайджано-турецкой медиа-платформы

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании “О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой”.

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании “О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой”.

Как сообщает Report, целью совместной медиа-платформы указано создание стратегического медиа-партнерства путем укрепления азербайджано-турецких двусторонних связей и сотрудничества в области медиа и коммуникаций.

Кроме того, в документе определен круг охвата азербайджано-турецкой медиа-платформы.

В рамках создаваемой сторонами совместной медиа-платформы формирование инфраструктуры сети здоровых медиа-связей между двумя странами будет осуществляться следующими методами:

A. Обмен знаниями, опытом и источниками в сфере медиа;

B. Проведение совместной работы с официальными структурами обеих стран в сфере медиа;

C. Совместная борьба с дезинформацией на международной арене и правдивое информирование мировой общественности;

D. Проведение совместных работ в сфере телевидения и кино;

E. Создание партнерства с различными представителями медиа и сектора;

F. Организация программ профессионального образования и обмена;

G. Создание коммуникационного моста между прогрессивной прослойкой двух стран;

Законопроект после обсуждения был вынесен на голосование и принят.