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Утвержден документ о создании совместной азербайджано-турецкой медиа-платформы

Утвержден документ о создании совместной азербайджано-турецкой медиа-платформы На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании “О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой”.
Милли Меджлис
1 февраля 2021 г. 15:39
Утвержден документ о создании совместной азербайджано-турецкой медиа-платформы
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На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании “О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой”.

Как сообщает Report, целью совместной медиа-платформы указано создание стратегического медиа-партнерства путем укрепления азербайджано-турецких двусторонних связей и сотрудничества в области медиа и коммуникаций.

Кроме того, в документе определен круг охвата азербайджано-турецкой медиа-платформы.

В рамках создаваемой сторонами совместной медиа-платформы формирование инфраструктуры сети здоровых медиа-связей между двумя странами будет осуществляться следующими методами:

A. Обмен знаниями, опытом и источниками в сфере медиа;

B. Проведение совместной работы с официальными структурами обеих стран в сфере медиа;

C. Совместная борьба с дезинформацией на международной арене и правдивое информирование мировой общественности;

D. Проведение совместных работ в сфере телевидения и кино;

E. Создание партнерства с различными представителями медиа и сектора;

F. Организация программ профессионального образования и обмена;

G. Создание коммуникационного моста между прогрессивной прослойкой двух стран;

Законопроект после обсуждения был вынесен на голосование и принят.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında birgə media platformasının yaradılması barədə sənəd təsdiqləndi

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