Уточнены основные принципы государственного регулирования в инвестиционной деятельности.
Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "Об инвестиционной деятельности", который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.
В проекте отмечается, что государственное регулирование в сфере инвестиционной деятельности осуществляется по приведенным ниже принципам:
1. неприкосновенность имущества;
2. законность;
3. защита и обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
4. защита конфиденциальных данных.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.