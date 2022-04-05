О нас
Аудио новости

Уточнены основные принципы государственного регулирования в инвестиционной деятельности

Уточнены основные принципы государственного регулирования в инвестиционной деятельности Уточнены основные принципы государственного регулирования в инвестиционной деятельности.
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 17:07
Уточнены основные принципы государственного регулирования в инвестиционной деятельности

Уточнены основные принципы государственного регулирования в инвестиционной деятельности.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "Об инвестиционной деятельности", который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В проекте отмечается, что государственное регулирование в сфере инвестиционной деятельности осуществляется по приведенным ниже принципам:

1. неприкосновенность имущества;

2. законность;

3. защита и обеспечение прав и свобод человека и гражданина;

4. защита конфиденциальных данных.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İnvestisiya fəaliyyəti sahəsində dövlət tənzimlənməsinin əsas prinsipləri müəyyənləşib

Экслюзивные новости

Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi