Уточнены основные принципы государственного регулирования в инвестиционной деятельности

Уточнены основные принципы государственного регулирования в инвестиционной деятельности.

Уточнены основные принципы государственного регулирования в инвестиционной деятельности.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "Об инвестиционной деятельности", который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В проекте отмечается, что государственное регулирование в сфере инвестиционной деятельности осуществляется по приведенным ниже принципам:

1. неприкосновенность имущества;

2. законность;

3. защита и обеспечение прав и свобод человека и гражданина;

4. защита конфиденциальных данных.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.