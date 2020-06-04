Уточнён список органов, изымаемых у мертвого донора для трансплантации

Уточнён список органов и клеток, изымаемых в Азербайджане с целью трансплантации у мертвого донора.

Как передает Report, об этом говорится в законопроекте "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей".

В законопроекте отмечается, что у мертвого донора в целях трансплантации могут быть изъяты сердце, легкое (сердечно-легочный комплекс), почки, печень, поджелудочная железа, желудок, кишки, матка, верхние и нижние конечности, кости, кожно-фасциально-мышечный комплекс и их сегменты, костный мозг, роговица глаза, стволовые клетки и другие органы и ткани, список которых определен соответствующим органом исполнительной власти.

Документ был обсужден на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса и рекомендован на пленарное заседание.