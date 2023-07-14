Установлены новые штрафы за нарушение законодательства о политических партиях

Милли Меджлис утвердил в III чтении новые штрафы за нарушение законодательства о политических партиях.

Милли Меджлис утвердил в III чтении новые штрафы за нарушение законодательства о политических партиях.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении на внеочередном пленарном заседании парламента.

Изменением предусматривается, что за создание или деятельность на территории Азербайджана политических партий иностранных государств, а также их подразделений и организаций физические лица будут оштрафованы на сумму от 700 до 1000 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов, а юридические лица - от 6 000 до 8 000 манатов.

За совершение органами (структурными структурами) политической партии, срок полномочий которых истек, любых действий, связанных с деятельностью партии, в том числе принятие решений или подписание документов, физические лица будут оштрафованы на сумму от 700 до 1 000 манатов.

За непредставление в установленный законом "О политических партиях" срок информации о последующих изменениях в реестре членов политической партии органу (структуре), определенному соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - на сумму от 2 000 до 3 000 манатов.

За занятие политической партией другими видами предпринимательской деятельности, за исключением подготовки и продажи общественно-политических изданий, иных пропагандистских и агитационных материалов, в результате административного правонарушения будет наложен штраф в размере от 2 до 4-х кратного ущерба (полученного дохода).

За вмешательство политической партии в деятельность государственных органов (учреждений), органов местного самоуправления, должностных лиц, а также предпринимательскую деятельность других лиц должностные лица будут оштрафованы в размере от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - от 3 000 до 5 000 манатов.

Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 700 манатов, юридические лица - от 1 500 до 2 000 манатов за непредоставление политической партией информации о заключении соглашения с политическими партиями других стран или вступлении в международные союзы политических партий органу (структуре), определенному соответствующим органом исполнительной власти, в установленный законом "О политических партиях" срок.

За невозврат в установленный настоящим законом срок пожертвования, принятого политической партией в нарушение требований закона "О политических партиях", а в случае невозможности перечисления его в государственный бюджет, налагается штраф в размере от 60 до 80 процентов от суммы пожертвования, являющегося непосредственным объектом административного правонарушения.

Проект был вынесен на голосование и принят в III чтении.