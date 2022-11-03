Установлены новые сборы за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам

​​​​​​​Установлены новые размеры сборов за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность в Азербайджане.

Установлены новые размеры сборов за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность в Азербайджане.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в закон "О государственной пошлине".

Согласно поправке, за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане будет взиматься следующая плата:

1. при выдаче или продлении в течение десяти рабочих дней:

до 1 года и 6 месяцев - 1600 манат;

до 2 лет - 1800 манатов;

2. при выдаче или продлении в течение пятнадцати рабочих дней:

до 1 года и 6 месяцев - 1400 манат;

до 2 лет - 1600 манатов;

3. при выдаче или продлении в течение двадцати рабочих дней:

до 1 года и 6 месяцев - 1200 манат;

до 2 лет - 1400 манатов.