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Установлены новые сборы за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам

Установлены новые сборы за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам ​​​​​​​Установлены новые размеры сборов за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность в Азербайджане.
Милли Меджлис
3 ноября 2022 г. 11:56
Установлены новые сборы за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам

Установлены новые размеры сборов за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность в Азербайджане.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в закон "О государственной пошлине".

Согласно поправке, за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане будет взиматься следующая плата:

1. при выдаче или продлении в течение десяти рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1600 манат;
до 2 лет - 1800 манатов;

2. при выдаче или продлении в течение пятнадцати рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1400 манат;
до 2 лет - 1600 манатов;

3. при выдаче или продлении в течение двадцати рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1200 манат;
до 2 лет - 1400 манатов.

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Версия на английском языке New taxes for issuing and extending work permits to foreigners determined
Версия на азербайджанском языке Əcnəbilərə iş icazəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə yeni rüsumlar müəyyənləşir

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