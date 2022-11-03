Установлены новые сборы за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам

Установлены новые размеры сборов за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность в Азербайджане.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в закон "О государственной пошлине".
Согласно поправке, за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане будет взиматься следующая плата:
1. при выдаче или продлении в течение десяти рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1600 манат;
до 2 лет - 1800 манатов;
2. при выдаче или продлении в течение пятнадцати рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1400 манат;
до 2 лет - 1600 манатов;
3. при выдаче или продлении в течение двадцати рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1200 манат;
до 2 лет - 1400 манатов.