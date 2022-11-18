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Устанавливаются новые сборы за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам

Устанавливаются новые сборы за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам В Азербайджане устанавливаются новые размеры налоговых сборов за выдачу и продление разрешений на работу для иностранцев.
Милли Меджлис
18 ноября 2022 г. 12:25
Устанавливаются новые сборы за выдачу и продление разрешений на работу иностранцам

В Азербайджане устанавливаются новые размеры налоговых сборов за выдачу и продление разрешений на работу для иностранцев.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О государственной пошлине“.

Согласно изменениям, за выдачу и продление разрешений на оплачиваемую трудовую деятельность иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане будет взиматься следующая плата:

1. при выдаче или продлении в течение десяти рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1600 манат;
до 2 лет - 1800 манатов;

2. при выдаче или продлении в течение пятнадцати рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1400 манат;
до 2 лет - 1600 манатов;

3. при выдаче или продлении в течение двадцати рабочих дней:
до 1 года и 6 месяцев - 1200 манат;
до 2 лет - 1400 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Əcnəbilərə iş icazəsinin verilməsinə görə yeni rüsumlar müəyyənləşir

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