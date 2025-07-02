Устанавливаются новые нормы для предотвращения публикации ложной информации

В Азербайджане устанавливаются новые нормы для предотвращения публикации ложной информации.

В Азербайджане устанавливаются новые нормы для предотвращения публикации ложной информации.

Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых изменениях к закону "О медиа", которые были вынесены на обсуждение в первом чтении на вчерашнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Сообщается, что в законе впервые представлено понятие "медиа-субъект" в отношении традиционных медиа-ресурсов, занимающихся производством массовой информации, тем самым определена сфера охвата профессиональных медиа.

Согласно изменениям, филиалы и представительства иностранных юридических лиц, действующих в медиа-сфере в Азербайджане, также будут считаться медиа-субъектами.