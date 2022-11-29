В Азербайджане устанавливается верхний предел пожертвований политическим партиям.
Как сообщает Report, это отражено в новом законопроекте "О политических партиях", рассмотренном в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, верхний предел пожертвований, уплачиваемых лицом одной или нескольким политическим партиям в течение года, не может превышать 35-кратный размер минимальной заработной платы. Стоимость пожертвования, принятого в виде иного имущества, определяется по рыночной цене.
Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.