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Устанавливается верхний предел пожертвований политическим партиям 

Устанавливается верхний предел пожертвований политическим партиям  В Азербайджане устанавливается верхний предел пожертвований политическим партиям.
Милли Меджлис
29 ноября 2022 г. 16:27
Устанавливается верхний предел пожертвований политическим партиям 

В Азербайджане устанавливается верхний предел пожертвований политическим партиям.

Как сообщает Report, это отражено в новом законопроекте "О политических партиях", рассмотренном в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, верхний предел пожертвований, уплачиваемых лицом одной или нескольким политическим партиям в течение года, не может превышать 35-кратный размер минимальной заработной платы. Стоимость пожертвования, принятого в виде иного имущества, определяется по рыночной цене.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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