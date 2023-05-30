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Устанавливается новый порядок объявления погибшим пропавшего без вести в связи с военными действиями

Устанавливается новый порядок объявления погибшим пропавшего без вести в связи с военными действиями Устанавливается новый порядок объявления погибшим военнослужащего или иного лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями.
Милли Меджлис
30 мая 2023 г. 13:16
Устанавливается новый порядок объявления погибшим пропавшего без вести в связи с военными действиями

Устанавливается новый порядок объявления погибшим военнослужащего или иного лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к Гражданскому кодексу, который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, суд, учитывая обстоятельства, дающие основания полагать, что пропавший погиб в ходе военных действий, может объявить его умершим не ранее чем через 6 месяцев со дня окончания военных действий.

В нынешнем варианте закона отмечено, что военнослужащий или иное лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено умершим в судебном порядке по истечении не менее 2 лет со дня окончания военных действий.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении

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