Устанавливается новый порядок объявления погибшим пропавшего без вести в связи с военными действиями

Устанавливается новый порядок объявления погибшим военнослужащего или иного лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями.

Устанавливается новый порядок объявления погибшим военнослужащего или иного лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к Гражданскому кодексу, который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, суд, учитывая обстоятельства, дающие основания полагать, что пропавший погиб в ходе военных действий, может объявить его умершим не ранее чем через 6 месяцев со дня окончания военных действий.

В нынешнем варианте закона отмечено, что военнослужащий или иное лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено умершим в судебном порядке по истечении не менее 2 лет со дня окончания военных действий.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении