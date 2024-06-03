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Упрощается процедура вступления в брак для граждан Азербайджана, проживающих за рубежом

Упрощается процедура вступления в брак для граждан Азербайджана, проживающих за рубежом В Азербайджане предлагается внести поправки в Семейный кодекс, согласно которым будет упрощена процедура вступления в брак для проживающих за рубежом азербайджанцев.
Милли Меджлис
3 июня 2024 г. 14:18
Упрощается процедура вступления в брак для граждан Азербайджана, проживающих за рубежом

В Азербайджане предлагается внести поправки в Семейный кодекс, согласно которым будет упрощена процедура вступления в брак для проживающих за рубежом азербайджанцев.

Как сообщает Report, согласно поправкам, желающие заключить брак в посольствах и консульствах граждане смогут пройти обязательное медицинское обследование в стране проживания.

Согласно действующему законодательству, азербайджанские граждане, вне зависимости от страны проживания, должны пройти обязательное обследование в медучреждениях по месту жительства в Азербайджане, после чего могут заключить брак в посольствах и консульствах за рубежом.

В перечень заболеваний, по которым необходимо пройти обязательное обследование перед вступлением в брак, входят гемофилия, талассемия, гепатит, СПИД и некоторые венерические заболевания.

Согласно изменениям, граждане смогут проходить необходимое медицинское обследование в стране, где аккредитовано диппредставительство, в котором они планируют зарегистрировать брак, либо по месту фактического проживания.

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