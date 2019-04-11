Ульви Гулиев: Молодежная политика является одной из приоритетных направлений в Азербайджане

"Молодежная политика является одной из приоритетных направлений в Азербайджане. Глава государства уделяет этой сфере особое внимание. Стабильность, мероприятия по безопасности осуществляются на самом высоком уровне. Без стабильности и безопасности невозможно говорить ни о каком прогрессе".

Как сообщает Report, об этом сегодня во время обсуждения отчета о деятельности Фонда молодежи в 2018 году на заседании парламентского комитета молодежи и спорта сказал председатель комитета Ульви Гулиев.

По его словам, внутренняя политика связана с чисто гражданским фактором: "В направлении повышения благосостояния и обеспечения достойного уровня жизни населения проводится очень большая работа. Наша внешняя политика является продолжением внутренней политики и служит национальным и государственным интересам.

Наше сотрудничество с соседними государствами, в том числе со странами Европы, с мусульманскими странами укрепляется на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. Под руководством президента Ильхама Алиева эта работа осуществляется на высоком уровне".