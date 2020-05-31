Депутат: Указ о помиловании Рамиля Сафарова отвечает международно-правовым нормам

"26 мая Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии".

По данному делу имели место определенные события, связанные с экстрадицией из Венгрии в Азербайджан офицера Азербайджанской армии Рамиля Сафарова, осужденного к пожизненному заключению”.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров.

По его словам, решение Европейского суда по правам человека отнюдь не случайно и подготовка к нему началась много лет назад: "По сути, предвзятые решения Европарламента от 13 сентября 2002 года и "Конвенция о передаче осужденных лиц" ПАСЕ от 18 ноября 2014 года стали своего рода отправной точкой для вынесения Европейским судом по правам человека решения, выходящего за рамки прецедентного права".

Депутат отметил, что Азербайджан ратифицировал Европейскую конвенцию с оговоркой к статье 12.

"Согласно этой оговорке, решение об амнистии и помиловании осужденного, переданного Азербайджаном, должно быть согласовано с соответствующим полномочными органами Азербайджана. Венгрия подобную оговорку к статье Конвенции не внесла. Поэтому с полной ответственностью могу утверждать о том, что в соответствии с пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, указ президента о помиловании Рамиля Сафарова от 31 августа 2012 года соответствует международному праву и находится в правовых рамках обязательств, взятых на себя нашей страной".