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Участники Международной парламентской конференции в первую очередь посетили Физули

Участники Международной парламентской конференции в первую очередь посетили Физули Участники Международной парламентской конференции (МПК) в рамках визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана первым делом посетили Физулинский район.
Милли Меджлис
8 декабря 2024 г. 12:46
Участники Международной парламентской конференции в первую очередь посетили Физули

Участники Международной парламентской конференции (МПК) в рамках визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана первым делом посетили Физулинский район.

Как сообщает корреспондент Report из Физули, делегацию встретили сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Сначала гости ознакомились с Международным аэропортом Физули, затем прибыли в центр города.

Они были проинформированы о разрушениях и актах вандализма, совершенных Арменией в Физулинском районе за 30-летнюю оккупацию, а также о работах, проведенных и планируемых правительством Азербайджана после освобождения. Было отмечено, что армянские вандалы разграбили и стерли с лица земли город Физули, как и другие оккупированные города и села, все дома и социальные объекты были разрушены, хозяйства уничтожены. После победы в Отечественной войне на освобожденных территориях начались масштабные восстановительные работы. Также началось возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли, которые заселяются в новые дома.

Затем делегация отправилась в Шушу. Их сопровождают вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов Ахлиман Амирасланов, Самед Сеидов, Полад Бюльбюльоглу, депутат от города Ханкенди Турал Гянджалиев и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоParticipants of International Parliamentary Conference visit Fuzuli district
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Parlament Konfransı iştirakçıları ilk olaraq Füzuli rayonunu ziyarət ediblər

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